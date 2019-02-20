СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге"

Офицер ГРУ Олег Иванников участвовал в переброске "Бука" из РФ.

СБУ объявила в розыск фигуранта дела о сбитом над Донбассом малайзийском "Боинге"
Офицер ГРУ РФ Олег Иванников
Фото: ru.bellingcat.com

Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова, сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Иванникова разыскивают за "создание террористической организации, руководство или участие в ней" и "ведение агрессивной войны" против Украины (ч. 1 ст. 258-3 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

В розыске отсутствует фотография Иванникова.

По данным исследовательской группы Bellingcat и журналистов издания The Insider, в переброске на территорию Украины ЗРК "Бук", которым сбили малайзийский Boeing, принимал участие Олег Владимирович Иванников. Ранее он был министром обороны Южной Осетии (где фигурировал под именем Андрей Иванович Лаптев), а также куратором частной военной компании "Вагнера" на Донбассе.

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над востоком Украины. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Нидерландов.

24 мая 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был ракетой из комплекс "Бук", принадлежавшего роSSийской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Украина сделала аналогичные выводы на следующий день после катастрофы.

Расследователи из Bellingcat в 2017 году нашли фотографию "Бука", из которого был сбит лайнер, снятую на территории воинской части в поселке Маршала Жукова под Курском. Еще один доклад был посвящен водителям грузовиков в колоннах, которые перевозили роSSийские "Буки" в июне и июле 2014 года.

По фотографиям водителя Дмитрия З. исследователи установили личности еще семерых человек из 69-й отдельной бригады материального обеспечения (в/ч 11385), которые принимали участие в транспортировке "Буков" (в том числе "Бука 332", из которого сбили MH17) из Курска на различные участки у роSSийско-украинской границы в период 23-25 июня и 19-21 июля 2014 года.

Британская разведка также сообщала, что "Бук" завезли в страну и впоследствии вывезли роSSийские военные.


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