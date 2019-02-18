Порошенко и Епифаний привезли томос в Ивано-Франковскую область
Во дворе Манявского скита провели благодарственный молебен.
Президент Петр Порошенко и митрополит Киевский и всей Украины Епифаний в понедельник привезли томос об автокефалии в Ивано-Франковскую область.
Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Во дворе Кресто-Воздвиженского монастыря в поселке Манява (Манявский скит) митрополит Епифаний провел благодарственный молебен за получение томос.
Напомним, что Манява стала очередным пунктов так называемого "Томос-тура", в рамках которого Порошенко возит документ об автокефалии по разным городам. Поездки, в частности, охватили Ровно, Винницу, Луцк, Житомир, Борисполь, Черкассы. В их ходе Президента сопровождали либо сам Епифаний, либо Филарет, другие высокопоставленные представители духовенства. Проводились богослужения в главных храмах, встречи с людьми.
Митрополит Епифаний раньше заявлял, что если Порошенко будет зарегистрирован как кандидат в президенты, то ПЦУ больше не будет принимать участие в таких поездках. В то же время он говорил, что рассматривает их не как поддержку кандидата в президенты, а как благодарность человеку, который во многом сделал этот томос реальностью.
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