Порошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы предотвращения роSSийского вмешательства в президентские выборы в Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе главы украинского государства.

Встреча Порошенко и Меркель состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что стороны "обсудили пути противодействия роSSийской агрессии против Украины", где Порошенко "отметил важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в РоSSии и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма".

Также Порошенко и Меркель "скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкций".

Напомним, с 15 по 17 февраля в Германии проходит 55-я Мюнхенская конференция по безопасности . В ней принимают участие лидеры около 40 государств, еще 100 стран представлены на уровне министров.

Среди тем форума - Украина, Венесуэла и Сирия, а также "Северный поток-2".

Конференцию по безопасности в Мюнхене проводят с 1962 года.

Предыдущая встреча лидеров Украины и Германии состоялась в Давосе в конце января.