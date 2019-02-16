Спецпрокурор США требует для Манафорта от 19 до 24 лет тюрьмы

Штраф может составить до 24 млн долларов.

Спецпрокурор США требует для Манафорта от 19 до 24 лет тюрьмы
Полу Манафорту грозит от 19 до 24 лет тюрьмы
Фото: pravdainform.com.ua

Спецпрокурор США Роберт Мюллер требует приговорить бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к лишению свободы на срок от 19,6 до 24,4 лет. Об этом говорится в судебных материалах, обнародованных в пятницу, 15 февраля.

"Больше десяти лет Манафорт действовал так, будто он стоял выше закона и нанес ущерб федеральным властям и различным финансовым учреждениям на миллионы долларов. Приговор должен соответствовать серьезности этих преступлений и служить тому, чтобы впредь удержать и Манафорта, и других от подобного поведения", - отмечается в судебных актах, передает Немецкая волна.

Кроме того, обвинение настаивает на штрафе, размер которого может составить от 50 тысяч до 24,4 млн долларов.

Как отмечает Bloomberg, приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это.

"Это также создает серьезный риск для 69-летнего Манафорта провести остаток своей жизни в тюрьме", - пишет издание.

Отмечается, что прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.

Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В октябре 2017 года против него были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов без регистрации в США в качестве иностранного агента, а также в уклонении от уплаты налогов.

В августе 2018 года Манафорт был признан виновным в налоговых и банковских преступлениях.

Впоследствии он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером, но в феврале суд признал, что Пол Манафорт несколько раз солгал ФБР и Роберту Мюллеру, нарушив тем самым условия сделки со следствием.

Ранее прокуроры заявили, что Манафорт работал в Украине в 2018.


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