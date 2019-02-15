Сурков и Бородай провели в Москве съезд наемников с Донбасса

"Если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольцев в кратчайшие сроки".

?Сурков и Бородай провели в Москве съезд наемников с Донбасса
Фото: sddonbassa.ru

В пятницу, 15 февраля, в московском "Президент-Отеле" состоялось заседание так называемого "Совета донбасских командиров-добровольцев". В нем приняли участие помощник президента РоSSии Владислав Сурков, а также бывший главарь "ДНР" Александр Бородай, говорится на сайте "Союз добровольцев Донбасса".

"От Киева в разгар выборной гонки можно ожидать чего угодно. В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольцев в самые кратчайшие сроки. К этому мы как союз готовы", - заявил на этом собрании Бородай.

"Понятно, что рано или поздно нам придется доводить начатое дело до конца. Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе, и на "большую войну". И наша задача - поддерживать мобилизационный ресурс. Сейчас необходимости в потоке добровольцев на Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент, и нам надо быть готовым к этому. Лично я уверен, что все равно придется до конца решать вопрос военным путем. Но это не значит, что у нас нет "мирных" проблем", - цитирует Бородая роSSийский журналист Александр Коц в своем телеграм-канале.

На съезде обсуждался ряд вопросов, включая текущую обстановку на Донбассе и увековечивание памяти полевого командира "ДНР" Мамая, убитого в мае 2018 года.

Напомним, что в начале боевых действий на Донбассе Бородай одно время был "премьер-министром ДНР", но в августе 2014 года ушел в отставку и уехал из Украины в РоSSию. Сейчас он возглавляет "Союз добровольцев Донбасса".

Сурков считается куратором "ДНР" и "ЛНР", он вел переговоры по мирному урегулированию на Донбассе со спецпредставителем США Куртом Волкером.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Порошенко выиграл суд против ВВС за клеветуПорошенко выиграл суд против ВВС за клевету
Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в БостонеУкраинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
В РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИВ РоSSии размещено более 64 крылатых ракет 9М729, - СМИ
РФ созывает Совбез ООН по ситуации в УкраинеРФ созывает Совбез ООН по ситуации в Украине
Экс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами делаЭкс-прокурор, которого подозревали в преступлениях против Майдана, умер после ознакомления с материалами дела
Блок рекламы


Похожие новости
Съезд адвокатов выразил недоверие члену ВККССъезд адвокатов выразил недоверие члену ВККС
Адвокаты на съезде освистали судьюАдвокаты на съезде освистали судью
Тимошенко и Садовый провели встречу для "координации усилий"Тимошенко и Садовый провели встречу для "координации усилий"
Сурков объявил РоSSию XXI века "государством Путина"Сурков объявил РоSSию XXI века "государством Путина"
Дания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн для ДонбассаДания, Швеция и Швейцария выделят $14 млн для Донбасса
Автомобиль компании "Вода Донбасса" с персоналом попал под обстрелАвтомобиль компании "Вода Донбасса" с персоналом попал под обстрел
На Майдане провели акцию в поддержку Балуха и СущенкоНа Майдане провели акцию в поддержку Балуха и Сущенко
В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)В Киеве активисты провели акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?" (обновлено)
"Народный фронт" проведет съезд в субботу"Народный фронт" проведет съезд в субботу
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Последние новости
Подгружаем последние новости