Тимошенко прокомментировала намерение проверить ее доходы и посоветовала Луценко уйти в отпуск

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала генеральному прокурору Юрию Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании. Так она прокомментировала информацию о том, что генпрокурор поручил САП проверить декларацию и доходы нардепа.

"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушиваться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - написала Тимошенко в фейсбуке.

Кроме того, Тимошенко сообщила, что поводом к общению ГПУ в САП стало заявление о "привлечении американских лоббистов".