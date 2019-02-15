Тимошенко прокомментировала намерение проверить ее доходы и посоветовала Луценко уйти в отпуск
Политик считает, что генпрокурор "штампует дела против конкурентов Порошенко".
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко посоветовала генеральному прокурору Юрию Луценко уйти в отпуск на время предвыборной кампании. Так она прокомментировала информацию о том, что генпрокурор поручил САП проверить декларацию и доходы нардепа.
"Я бы все-таки рекомендовала Юрию Витальевичу прислушиваться к нашему дружескому совету и уйти в отпуск на время избирательной кампании. А то как-то неудобно получается - он сначала горячо поддерживает Петра Алексеевича на его выдвижении, а затем одно за другим штампует высосанные из пальца дела против его главных конкурентов", - написала Тимошенко в фейсбуке.
Кроме того, Тимошенко сообщила, что поводом к общению ГПУ в САП стало заявление о "привлечении американских лоббистов".
"Кто не в курсе - речь идет о американских лоббистах, которые якобы работали в мою пользу. События почти годичной давности! Весной прошлого года я узнала о том, что кто-то в США нанял лоббистов для помощи Украине и мне. 10 апреля 2018 я обратилась к нанятой компании с сообщением о невозможности сотрудничества, поскольку контракт был заключен без моего ведома и без моей санкции. Жаль, что генеральный прокурор не может сделать элементарный поиск в Google, прежде чем громко заявлять о «преступлениях». В принципе, для этого не нужно никакого высшего образования, не что юридического", - резюмировала политик.
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