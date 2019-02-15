Грынив о появлении предвыборного лозунга Путина на бордах Порошенко: "Ничего страшного"

"Это атака на штабы, когда не по содержанию дискутируют, а пытаются дезорганизовать работу".

Нардеп Игорь Грынив назвал совпадением повторение в президентской кампании Петра Порошенко лозунга из кампании Владимира Путина.

Об этом Грынив, который руководит штабом Порошенко, сказал журналистам на пресс-конференции в пятницу.

"В последнее время происходит две вещи. Первое - это огромное количество фейковых новостей, в том числе когда те же бигборды перерисовывают под другого человека. И насколько я понимаю, 90% таких вещей - это атака на штабы, когда не по содержанию дискутируют, а пытаются как бы дезорганизовать работу штаба", - заявил Грынив.

Таким образом он прокомментировал претензии пост нардепа Сергея Власенко к лозунгу "Кандидатов много - президент один!"

"Украина - точно не РоSSия, как говорил один из президентов. И если это единственное, что объединяет Украину с Россией или избирательную кампанию одну и вторую, что там похожие сообщения "Кандидатов много - президент один", то я в этом ничего страшного не вижу", - сказал Игорь Грынив.

Депутат сказал, что этот лозунг придумал лично он, так как считает Порошенко единственным кандидатом, который способен справиться с президентскими обязанностями и достойно представлять Украину в мире.

"Это и написано на бигборде. Если что-то похожее кто-то когда-то и использовал, то неважно - в РоSSии это использовалось или Соединенных Штатах Америки", - заявил он.

Грынив подчеркнул, что такой рекламы Путина не видел.


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