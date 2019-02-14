В деле Савченко-Рубана суд удовлетворил требование защиты об отводе судей

Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки.

В деле Савченко-Рубана суд удовлетворил требование защиты об отводе судей
Надежда Савченко и Владимир Рубан на заседании суда в Чернигове
Фото: Віра Курико

Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление стороны защиты об отводе судей по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 14 февраля, на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана, сообщает Укринформ.

"Заявление защитников... об отводе коллегии судей в составе Дмитрия Криворученка, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области...", - огласил решение председательствующий судья Криворученко.

Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил журналистам, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - отметил защитник.

Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки. Сначала с таким требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, однако суд его ходатайство отклонил. Тогда защитники попросили для ознакомления документы относительно автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.

По словам адвокатов, нарушение заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде был не соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме был включен судья без такого допуска - Светлана Меженникова.

Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место была назначена Лариса Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.

В то же время законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на выезде из зоны АТО с большим количеством оружия, спрятанном в мебели. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Савченко, в тот же день ее задержали и 23 марта арестовали.


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