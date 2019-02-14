В деле Савченко-Рубана суд удовлетворил требование защиты об отводе судей

Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки.

Судейская коллегия Черниговского районного суда Черниговской области удовлетворила заявление стороны защиты об отводе судей по делу народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Соответствующее решение суд принял в четверг, 14 февраля, на подготовительном заседании по делу Савченко и Рубана, сообщает Укринформ.

"Заявление защитников... об отводе коллегии судей в составе Дмитрия Криворученка, Светланы Майбороды и Ларисы Хоменко удовлетворить и обратиться в апелляционный суд Черниговской области...", - огласил решение председательствующий судья Криворученко.

Один из адвокатов Савченко Дмитрий Лойфман пояснил журналистам, что теперь Черниговский райсуд должен передать материалы дела в Черниговский апелляционный суд для определения подсудности.

"Если же такого суда на территории Черниговской области нет, апелляционный суд должен будет отправить материалы в Верховный суд, чтобы тот заново определил территориальную подсудность этого дела", - отметил защитник.

Решение об отводе судейской коллегии было принято со второй попытки. Сначала с таким требованием выступил адвокат Савченко Анатолий Жажиев, однако суд его ходатайство отклонил. Тогда защитники попросили для ознакомления документы относительно автоматического распределения уголовного дела, которых они не видели, и, ознакомившись с ними, заявили о нарушении процедуры и необходимость отвода суда.

По словам адвокатов, нарушение заключается в том, что при распределении дела в Черниговском райсуде был не соблюден принцип вероятности. В частности, система выбирала трех судей из трех имеющихся, которые имеют допуск к работе с документами, содержащими государственную тайну. А когда оказалось, что в день распределения третий судья находится в командировке, в состав коллегии уже в ручном режиме был включен судья без такого допуска - Светлана Меженникова.

Еще в начале судебного заседания судья Меженникова взяла самоотвод. Позже на ее место была назначена Лариса Хоменко, которая имеет допуск к государственной тайне.

В то же время законность проведенного распределения дела поставили под сомнение все адвокаты, представлявшие интересы Савченко и Рубана.

30 июля 2018 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили расследование уголовного производства в отношении Савченко и Рубана по подозрению в терроризме. Владимир Рубан был задержан 8 марта 2018 года на выезде из зоны АТО с большим количеством оружия, спрятанном в мебели. 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с депутата Савченко, в тот же день ее задержали и 23 марта арестовали.