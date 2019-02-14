Нардеп из БПП не указал в декларации восемь земучастков

Депутат Верховной Рады Богдан Дубневич (БПП) не указал в своей декларации за 2016 год восемь земельных участков.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции, которое утвердило вывод о признаках правонарушения в декларации Дубневичаю

Проверка показала, что депутат не задекларировал семь собственных земельных участков и один участок жены, а также не указал стоимость еще пяти объектов: четырех квартир жены и своего земельного участка.

Кроме того, депутат не задекларировал корпоративные права жены в четырех хозяйственных обществах, недостоверно указал сумму ее дохода от сдачи имущества в аренду и не указал сумму полученных им дивидендов.

По данным НАПК, в целом в декларации нардепа содержатся недостоверные сведения на сумму более 2,8 млн грн. Эту информацию передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Напомним, что Богдан Дубневич вместе с братом фигурировали в деле о хищении газа на принадлежащих им ТЭЦ, но они не были подозреваемыми, так как следствие не нашло доказательств их вины.

В отношении Ярослава Дубневича также расследуется дело о коррупции при закупках "Укрзализныци".