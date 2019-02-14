Четыре человека получили подозрение за штурм Подольского райотдела полиции в Киеве

Четыре участника столкновения с полицией возле Подольского райотдела в Киеве получили подозрение по ч.2 ст.342 Уголовного кодекса - сопротивление представителю власти.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в фейсбуке сообщил, что им вменяют попытку прорваться в управление полиции.

Следствие по остальным участникам драки с полицией продолжается.

Напомним, 9 февраля 2019 года в Киеве на Контрактовой площади проходил митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Группа активистов решили пикетировать мероприятие, так как они высокопоставленный член партии "Батькивщина" подозревается в причастности к покушению на Екатерину Гандзюк.

Киевская полиция перехватила группу националистов С14, которые шли на эту акцию. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими.

Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. 12 февраля одного из полицейских арестовали за превышение полномочий. Он вышел под залог 115 тысяч гривен.