Порошенко выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных РФ территориях
"За эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену - жизнью своих героев".
Президент Петр Порошенко на следующей неделе выступит в ООН с докладом о ситуации на оккупированных Россией территориях.
Об этом он сообщил, выступая в Харькове на торжествах по случая 85-летия завода "Турбоатом".
"Менее чем через неделю я буду в Нью-Йорке с трибуны Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций впервые докладывать о ситуации на оккупированных территориях, требуя защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Потому что за эту оккупацию Украины заплатила самую высокую цену - жизнью своих героев", - цитирует главу государства его пресс-служба.
Он подчеркнул, что оккупация части территории Украины РоSSийской Федерацией принесла не только многочисленные страдания гражданам, но и значительные потери для украинской промышленности.
Напомним, что под роSSийской оккупацией находится Крым с Севастополем и значительная часть Донецкой и Луганской областей.
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Политика
14.02.2019 18:50