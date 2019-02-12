?Суд перенес рассмотрение избрания меры пресечения Мангеру на 13 февраля

Адвокаты попросили время, чтобы ознакомиться с ходатайством.

Шевченковский районный суд Киева перенес на 13 февраля рассмотрение избрания меры пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что такое решение следственный судья огласил на заседании во вторник после четырехчасового перерыва. Адвокаты Мангера заявили ходатайство о переносе суда на 13 февраля, чтобы ознакомиться с ходатайством об избрании клиенту меры пресечения.

Прокуратура просила для Мангера содержание под арестом без права внесения залога.

Следующее заседание начнется в 12:30.

Напомним, накануне Мангеру объявили подозрение в организации убийства Гандзюк, позже по месту жительства чиновника правоохранители провели обыск. Его подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, через три месяца после того, как ее облили серной кислотой в центре Херсона. 28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.