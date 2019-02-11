Полиция открыла дело за агитацию в детском саду Киева

Раздавали книжки с партийной символикой.

Полиция открыла дело за агитацию в детском саду Киева
Фото: Макс Левин

Полиция Киева начала уголовное производство по факту избирательной агитации в детском саду, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Полиция Киева начала уголовное производство по факту раздачи в дошкольном учреждении книжек с партийной символикой", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что информация о проведении агитации в садике размещена на сайте общественной сети "ОПОРА".

Указано, что производство открыли по ч. 2 ст. 160 (нарушение законодательства о референдуме – ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или заключение на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.

Напомним, по состоянию на 9 февраля на территории Киевской области зарегистрировано 67 преступлений, касающихся избирательного законодательства.


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