Полиция открыла дело за агитацию в детском саду Киева
Раздавали книжки с партийной символикой.
Полиция Киева начала уголовное производство по факту избирательной агитации в детском саду, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Полиция Киева начала уголовное производство по факту раздачи в дошкольном учреждении книжек с партийной символикой", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что информация о проведении агитации в садике размещена на сайте общественной сети "ОПОРА".
Указано, что производство открыли по ч. 2 ст. 160 (нарушение законодательства о референдуме – ред.) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет или заключение на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
Напомним, по состоянию на 9 февраля на территории Киевской области зарегистрировано 67 преступлений, касающихся избирательного законодательства.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.02.2019 19:21
11.02.2019 20:43