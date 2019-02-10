Луценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полиции

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами".

Луценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полиции
Фото: antikor.com.ua

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи установили полицейских, которые могли превысить свои полномочия во время столкновений у Подольского райотдела полиции 9 февраля.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал Луценко в фейсбуке.

Он отметил, что сразу после первых сообщений в соцсетях Генпрокуратура начала производство о превышении полномочий работниками столичной полиции и "следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом".

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что следствие "так же принципиально даст оценку попытке захвата помещения райодтела Нацполиции".

Напомним, 9 февраля 2019 года в Киеве на Контрактовой площади проходил митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Группа активистов решили пикетировать мероприятие, так как они считают, что высокопоставленный член партии "Батькивщина" мог быть причастен к покушению на Екатерину Гандзюк.

Киевская полиция перехватила группу националистов, которые шли на эту акцию. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.


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