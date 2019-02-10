Луценко отреагировал на столкновения возле Подольского райотдела полиции

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами".

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следователи установили полицейских, которые могли превысить свои полномочия во время столкновений у Подольского райотдела полиции 9 февраля.

"Всю ночь шли следственные действия. Уже знаем, кто бил лежащего человека ногами и кричал о Бандере. Готовим подозрение", - написал Луценко в фейсбуке.

Он отметил, что сразу после первых сообщений в соцсетях Генпрокуратура начала производство о превышении полномочий работниками столичной полиции и "следователи ГБР должны дать оценку насилия в отношении участников контрпикета и дальнейших действий полицейских под райотделом".

Вместе с тем, генпрокурор подчеркнул, что следствие "так же принципиально даст оценку попытке захвата помещения райодтела Нацполиции".

Напомним, 9 февраля 2019 года в Киеве на Контрактовой площади проходил митинг кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Группа активистов решили пикетировать мероприятие, так как они считают, что высокопоставленный член партии "Батькивщина" мог быть причастен к покушению на Екатерину Гандзюк.

Киевская полиция перехватила группу националистов, которые шли на эту акцию. При них нашли несколько ножей, газовых баллончиков, стартовый пистолет, поэтому было принято решение доставить задержанных в участок.

По прошествии некоторого времени эти же молодые люди вместе с товарищами вновь пришли в Подольское управление полиции с требованиями вернуть изъятые у них вещи. Спустя некоторое время они попытались проникнуть в здание, устроив потасовку с полицейскими. Правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки.