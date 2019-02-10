Главу Херсонского облсовета Мангера исключили из "Батькивщины"

Две недели назад отец Екатерины Гандзюк обвинил его в причастности к убийству.

"Батькивщина" исключила главу Херсонского облсовета Владислава Мангера из партии. Об этом сообщили в пресс-службе партии поздно вечером 9 февраля. Согласно опубликованному документу, соответствующее решение было принято на заседании Бюро 8 февраля.

"Бюро областной партийной организации решило считать Мангера Владислава исключенным из членов партии "Батькивщина" и снять его с учета членов партии", - говорится в сообщении.

Кроме того, тем же решением Бюро рекомендовало Мангеру покинуть должность главы Херсонского областного совета.

Напомним, 28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады отец Екатерины Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Глава Херсонского облсовета отверг обвинения отца Гандзюк.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября, три месяца после того, как ее облили серной кислотой в центре Херсона.

Вчера сотрудники полиции задержали не менее 50 человек в центре Киева . 10 из них перед митингом Юлии Тимошенко - они готовились развернуть акцию в поддержку Екатерины Гандзюк. Еще 40 - возле райотдела, куда прибыли соратники задержанных. Задержание возле райотдела происходило в жесткой форме, с применением слезоточивого газа.

В результате около 20 активистов получили ранения, полиция сообщила о троих госпитализированных правоохранителях. Ночью всех задержанных отпустили.

Госбюрорасследований открыло уголовное производство по факту превышения полицейскими полномочий. В полиции заявили о возбуждении уголовного дела за попытку захвата райотдела.