САП возобновила расследование дела в отношении Вилкула

Решение было принято 8 февраля.

САП возобновила расследование дела в отношении Вилкула
Александр Вилкул
Фото: Макс Требухов

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) отменила закрытие дела о возможном декларировании недостоверной информации народным депутатом и кандидатом в президенты Александром Вилкулом. Об этом "Українським Новинам" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, такое решение было принято 8 февраля.

Расследование возобновлено в связи с тем, что детективы НАБУ не исследовали обстоятельства по делу, не проанализировали доходы и расходы Вилкула и не составили план расследования.

28 декабря НАБУ закрыло дело в отношении Вилкула в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения на 40 млн гривен депутата Рады Юрия Мороко (фракция "Оппозиционный блок") .


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за BrexitВ Британии приготовились эвакуировать королеву Елизавету на случай беспорядков из-за Brexit
Добыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТДобыча токсичного песка в Керчи может привести к экологической катастрофе, - МинВОТ
Посол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в УкраинеПосол Британии обеспокоена возможным влиянием на реформу здравоохранения в Украине
EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"EС согласился с предложениями ФРГ и Франции по "Северному потоку-2"
Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИЭкс-премьер Македонии сбежал в Венгрию из-за угрозы убийства, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР открыло дело о превышении полномочий полицией у Подольского райотдела
Суд оштрафовал госуполномоченную АМКУ Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадокСуд оштрафовал госуполномоченную АМКУ Загребельскую, занимавшуюся расследованием монополий на рынке лотерей и торговых площадок
Начальника теротдела районной полиции Киева задержали за взятку $15 тысНачальника теротдела районной полиции Киева задержали за взятку $15 тыс
"Покушение" с зеленкой Вилкула квалифицировали как хулиганство"Покушение" с зеленкой Вилкула квалифицировали как хулиганство
Глава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела ГандзюкГлава Херсонского облсовета заявил о готовности покинуть пост из-за дела Гандзюк
ОБСЕ возобновила круглосуточную работу в ПопаснойОБСЕ возобновила круглосуточную работу в Попасной
Вилкула облили зеленкой в БердянскеВилкула облили зеленкой в Бердянске
РоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и ЯрошаРоSSийскому следователю предъявили подозрение за дела против Яценюка и Яроша
ЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокатЕСПЧ вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат
Медведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентомМедведчук хочет сделать Донбасс автономным регионом с правительством и парламентом
Последние новости
Подгружаем последние новости