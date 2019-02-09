В Агрофонде опровергли обвинения НАБУ
"При "растратах" доход не растет на 57% в год".
Глава правления ПАО "Аграрный фонд" Андрей Радченко опроверг обвинения НАБУ в закупке минудобрений по завышенной стоимости. За последние 2 кв. их стоимость уже выросла на 15%, а прогнозируемая рентабельность операции после завершения посевной составит до 25% годовых.
По словам А. Радченко глава НАБУ неверно информирован внешними экспертами и, если бы на предприятии не была установлена нулевая толерантность к коррупции, его оборот и прибыль в 2018-ом году не показали бы рост на 57%/55% соответственно, сообщают Украинские новости.
"Аграрный фонд – это прежде всего трейдер, 95% наших активов – "в оборотке". Действительно, в 2018-ом году мы существенно изменили структуру активов, реализация минеральных удобрений в тоннаже выросла на 720%. Но в этом нет проявлений коррупции или растраты, мы всего лишь перешли в тот сегмент рынка, который сочли наиболее перспективным. Как показывает рост прибыли на 55% - мы не ошиблись. Очевидно, при анализе коррумпированности тех или иных решений менеджмента нужно отталкиваться в первую очередь от финансовой отчетности компании, а не надумывать нашу связь с кем-либо. Уверен, что главу НАБУ просто неверно информировали внешние эксперты", - сказал глава Аграрного фонда.
Напомним, 7 февраля сотрудники НАБУ заблокировали работу ПАО "Аграрный фонд" под предлогом силовой выемки документации. Как заявил глава, менеджмент Агарного фонда отказался предоставить следователям полный доступ к внутренним данным предприятия. НАБУ обвиняет менеджмент Аграрного фонда в растрате 240 млн грн на закупке минудобрений.
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09.02.2019 03:51