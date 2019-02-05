Печерский суд оставил под арестом банковские счета Арбузова

Сроки досудебного расследования не были вовремя продлены, поэтому УПК позволяет отменить арест.

Печерский суд оставил под арестом банковские счета Арбузова
Фото: Алексей Солодунов/capital.ua

Печерский районный суд Киева отказался снять арест с банковских счетов бывшего главы Национального банка Сергея Арбузова. Об этом говорится в материалах суда, обнародованных 4 февраля.

В суд обратился представитель Арбузова с ходатайством об отмене решения суда от 24.11.2014 об аресте счетов Арбузова в ПАО "Укрэксимбанк", в ПАО "Укрбизнесбанк" и "Ощадбанке". Адвокат указал, что ходатайство о наложении ареста безосновательно рассмотрено в отсутствие владельца имущества и его представителя, а досудебное расследование в уголовном производстве неоднократно останавливалось.

По мнению заявителя, сроки досудебного расследования закончились 27.10.2018, но не продлены в установленном УПК порядке, что приводит к отмене ареста.

Суд отказался удовлетворить ходатайство адвоката ввиду того, что оно Арбузову инкриминируется преступление, которое предусматривает конфискацию имущества.

Ранее Печерский районный суд Киева отказался снять арест со 140 млн гривен жены бывшего исполняющего обязанности премьер-министра Сергея Арбузова Ирины.

Напомним, в начале января Генпрокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в отношении бывшего главы Нацбанка и бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова. Ему вменяют злоупотребление служебным положением в составе преступной организации, что привело к растрате активов Нацбанка на 220 миллионов гривен. Арбузов подозревается в том, что на протяжении 2011 - 2013 лет растратил государственные средства НБУ, которые были потрачены на создание аффилированного с ним ООО "Банковское телевидение" (телеканал "БТБ").


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