Янукович написал в ГБР заявление о "преступлениях" Турчинова, Парубия, Луценко и других

Речь идет о "потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году".

Экс-президент Виктор Янукович, который за государственную измену приговорен к 13 годам лишения свободы, написал заявление в Государственное бюро расследований о преступлениях высших должностных лицам Украины.

Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

"Сегодня по поручению Виктора Януковича передали в ДБР заявление и 9 томов доказательств, свидетельствующих о совершении высшими должностными лицами Украины преступлений", - написал Сердюк в фейсбуке.

По его словам, материалы были собраны защитой во время участия в политических процессах, связанных с защитой клиента. Речь идет о "потере Крыма, насильственном захвате власти, государственной измене, организации массовых убийств на Майдане в 2014 году".

По словам Сердюка, этих материалов достаточно "для формирования проекта обвинительного акта". Проект этого документа защитники Януковича также принесли следователям ГБР "для облегчения их работы".

В документах, которые обнародовал Сердюк, Янукович с адвокатами обвиняет в преступлениях секретаря СНБО Александра Турчинова, главу Верховной Рады Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка, министра внутренних дел Арсена Авакова, экс-главу СБУ Валентина Наливайченко, нардепа Сергея Пашинского, мэра Киева Виталия Кличко, лидера "Свободы" Олега Тягнибока, генпрокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака, экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева, и.о. министра обороны в 2014 году Игоря Тенюха.

Также в этот список внесли тех, кто занимался делом о государственной измене Януковича. Это прокуроры Руслан Кравченко и Максим Крым, вся коллегия судей (Владислав Девятко, Максим Титов, Константин Васалатий) и даже бесплатные адвокаты экс-президента (Юрий Рябовол и Игорь Ляшенко).

Янукович обвиняет своих политических оппонентов в "преступлениях" по статьям 109 (действия, направленные на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 111 (государственная измена), 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 115 (умышленное убийство), 255 (создание преступной организации), 293 (групповое нарушение общественного порядка), 294 (массовые беспорядки), 295 (призывы к действиям, которые угрожают общественному порядку), 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса.