Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК
Адвокат обещал обжаловать решение.
Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении иска лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко к Центральной избирательной комиссии Украины в связи с отказом предоставить ему, как кандидату в президенты, возможность работать с Государственным реестром избирателей.
Такое решение суд принял на заседании в понедельник, 4 февраля, сообщил уполномоченный представитель Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, передает Интерфакс-Украина.
В своем иске Анатолий Гриценко требовал признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.
Анатолий Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.
Руслан Чернолуцкий отметил, что на данное решение будет подана апелляция в Верховный суд Украины в течение ближайших двух дней.
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