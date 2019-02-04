ОБСЕ возобновила круглосуточную работу в Попасной
После обстрела в феврале прошлого года наблюдение велось лишь в дневное время.
С 1 февраля наблюдатели ОБСЕ восстановили круглосуточный мониторинг на передовой патрульной базе в Попасной Луганской области.
Об этом сообщила пресс-служба миссии в Фейсбуке.
Отмечается, что с 24 февраля 2018 года размещения военной техники непосредственно рядом с базой поставило под угрозу безопасность наблюдателей. С тех пор мониторинговые возможности Миссии ограничивались патрулированием в дневное время и ведением наблюдения с помощью статического камеры и беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что местные жители положительно восприняли возвращение наблюдателей, поскольку в этом районе отмечается высокая боевая активность.
"Местные жители говорят, что они чувствуют себя в большей безопасности, когда мы здесь, - рассказала Мэри Харрис, глава патрульного центра в Северодонецке. - Несмотря на то, что другие нарушают режим тишины, наше присутствие и мониторинг могут стать сдерживающим фактором".
Напомним, СММ ОБСЕ в Украине открыла новую передовую патрульную базу в Попасной летом 2017 года. Это десятая передовая патрульная база миссии в восточной Украине.
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04.02.2019 15:39