Враг сломал зубы у Попасной и стягивает силы в Чернобаевку: сводка Генштаба ВСУ на 20 мая

Продолжаются 86-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Вечером пятницы, 20 мая, враг ведет наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

Оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам в Украине. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинской границы.

На отдельных полигонах в Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

На Северском направлении противник осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор избивал из артиллерии по позициям ВСУ к северу от Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении противник ведет наступательные действия, перегруппирует войска, накапливает материально-технические ресурсы. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу Изюма.

В районе Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию роSSийских теле- и радиоканалов.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах Лимана, Северского, Лисичанска и Северодонецка.

На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе Попасной, удачи не имеет.

На Кураховском направлении , при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

В Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг пытается удержать занятые рубежи, ведет разведку, инженерное оборудование позиций и логистическое обеспечение подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе Чернобаевки противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

На Бессарабском направлении роSSийские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых государственных учреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.