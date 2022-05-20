Враг сломал зубы у Попасной и стягивает силы в Чернобаевку: сводка Генштаба ВСУ на 20 мая

Продолжаются 86-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. Вечером пятницы, 20 мая, враг ведет наступательные действия в Восточной операционной зоне.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф.

Оккупанты наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры и жилым кварталам в Украине. Продолжаются артиллерийские обстрелы украинских городов, что приводит к многочисленным жертвам среди мирного населения.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинской границы.

На отдельных полигонах в Беларуси развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч".

На Северском направлении противник осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА, продолжает инженерное оборудование позиций на территории РФ вдоль границы Украины.

На Слобожанском направлении агрессор избивал из артиллерии по позициям ВСУ к северу от Харькова. Нанес авиационные удары и провел дистанционное минирование на маршрутах возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

На Славянском направлении противник ведет наступательные действия, перегруппирует войска, накапливает материально-технические ресурсы. Враг обстреливал из артиллерии позиции наших войск к югу и юго-западу Изюма.

В районе Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы, пытается наладить трансляцию роSSийских теле- и радиоканалов.

В Донецком направлении враг пытается вести активные боевые действия на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах Лимана, Северского, Лисичанска и Северодонецка.

На Бахмутском направлении , при поддержке артиллерии, ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе Попасной, удачи не имеет.

На Кураховском направлении , при поддержке артиллерии и штурмовой авиации, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имел.

В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению.

В Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений наших войск.

На Южнобужском и Таврическом направлениях враг пытается удержать занятые рубежи, ведет разведку, инженерное оборудование позиций и логистическое обеспечение подразделений.

Враг продолжает инженерные работы по оборудованию второй линии обороны.

В целях препятствования наступлению наших подразделений провел минирование моста через реку Ингулец в районе Давидового Брода.

В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе Чернобаевки противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники.

На Таврическом направлении враг проводил мероприятия по логистическому обеспечению войск.

На Бессарабском направлении роSSийские спецслужбы принимают меры по дестабилизации ситуации в регионе. Вновь распространена информация о минировании объектов социальной инфраструктуры и так называемых государственных учреждений в городах Тирасполь, Бендеры, Дубоссары и Рыбница.


Игорь Тимофеев, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошломуРоSSийская журналистка Ксения Ларина заявила, что россия вернулась к отвратительному советскому прошлому
Израиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракетИзраиль дает добро: Эстония передаст Украине новейший комплекс ракет
Дифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армиюДифференцированная мобилизация: в Украине могут провести новый этап призыва в армию
Депутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в УкраинуДепутаты рф готовы запретить обмен некоторых воинов из "Азостали": кого не хотят отпускать в Украину
Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"Мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют: "Идет двумя путями"
Блок рекламы


Похожие новости
До сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен ХоджесДо сентября силы РФ придут в упадок и у Украины будет достаточно потенциала, чтобы их вытеснить – Бен Ходжес
Оккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности: названа цель врагаОккупанты при поддержке авиации двинулись на Попасную, ВСУ в опасности: названа цель врага
Выгорают целые жилые улицы, много жертв: враг продолжает массированный обстрел Луганской области, фотоВыгорают целые жилые улицы, много жертв: враг продолжает массированный обстрел Луганской области, фото
Почти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врагаПочти 29 тысяч оккупантов погибли на войне в Украине: сводка по потерям врага
РоSSияне пытались разыграть, будто ВСУ снова обстреляли Чернобаевку – ОК "Юг"РоSSияне пытались разыграть, будто ВСУ снова обстреляли Чернобаевку – ОК "Юг"
Силы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта: освободят всех, кто сейчас в оккупацииСилы ВСУ идут в контратаки, опубликована актуальная карта: освободят всех, кто сейчас в оккупации
ВСУ освободили поселок под Харьковом, а враг бит на пяти направлениях: сводка Генштаба на вечер 18 маяВСУ освободили поселок под Харьковом, а враг бит на пяти направлениях: сводка Генштаба на вечер 18 мая
ВСУ уничтожили командный пункт с роSSийскими офицерами: у врага большие потериВСУ уничтожили командный пункт с роSSийскими офицерами: у врага большие потери
Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"Враг ведет наступление сразу в пяти направлениях: "Сосредоточил до пятнадцати вертолетов"
Украинские бойцы ликвидировали еще 400 рашистов: свежая сводка Генштаба ВСУУкраинские бойцы ликвидировали еще 400 рашистов: свежая сводка Генштаба ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости