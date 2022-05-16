Черниговщина возобновляет работу объектов критической инфраструктуры

В Черниговской области завершили все процедуры перечисления средств и утвердили сметы для восстановления объектов критической инфраструктуры. В результате уже на этой неделе будет запущена работа электросети, водоканала, больницы и детских садиков.

Как сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, после объектов критической инфраструктуры начнут восстановление жилищного фонда. Для этого на казначейские счета области было выделено 150 млн грн. Часть средств уже перечислена на счет Управления капитального строительства, информирует Апостроф.

Для возрождения экономики и возвращения бизнеса, на территории Черниговщины планируют создать специальную экономическую зону.

Руководитель ОВА добавил, что в Черниговской области успешно проходит посевная кампания.

“Более 400 тыс. га уже засеяны. Мы запланировали 700 тыс. га. В прошлом году был миллион. В этом году на 30% меньше. Несмотря на то, что многие территории заминированы. Спасатели работают в экстренном режиме. Это позволяет нам засеяться в этом году”, – сказал Чаус.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что, несмотря на угрозу возвращения роSSийских оккупантов, на деоккупированных территориях Украины не планируют прекращать процесс восстановления.


Иван Троянов, Апостроф

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