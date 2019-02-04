Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства

"Всего с начала кампании зарегистрировано 626 сообщений об инцидентах, связанных с выборами".

Полиция за сутки зарегистрировала 12 нарушений избирательного законодательства
Фото: Макс Требухов

Правоохранители продолжают фиксировать и расследовать правонарушения избирательного законодательства. Так, за минувшие сутки сотрудники Национальной полиции зарегистрировали 12 сообщений о нарушениях.

Об этом сообщается на сайте МВД.

"Всего с начала кампании зарегистрировано 626 сообщений об инцидентах, связанных с выборами. Из них по 12 фактам сведения внесены в Единый реестр: (семь - по ст. 296 «Хулиганство», 2 - по ст. 160 «Подкуп избирателя, участника референдума» и по одному - по ст. 159-1 «Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока)», ст. 171 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» и ст. 365 Уголовного кодекса «Превышение власти или служебных полномочий»", - говорится в сообщении.

Всего составлено 145 административных протоколов, рассмотрено 126 обращений по нормам Закона "Об обращениях граждан". Также полиция проверяет еще 235 сообщений.

"Полицейские продолжают документировать все обстоятельства совершенных преступлений для завершения досудебного расследования, направления производств в суд и привлечения виновных лиц к ответственности", - отмечается в сообщении.

Напомним, избирательная кампания по очередным выборам президента Украины началась 31 декабря 2018 года. Голосование пройдет 31 марта.

В Министерстве внутренних дел создали специальную группу из советников министра Арсена Авакова, которая будет заниматься реагированием на нарушения во время выборов. МВД намерено фиксировать нарушения, оглашать его и передавать в Центризбирком, где могут выносить санкции - предупреждать, снимать кандидата и т.д.


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