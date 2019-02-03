В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь

К ПЦУ присоединилась община пгт Ясиня.

В Закарпатской области приход УПЦ МП отстоял свое право на переход в поместную церковь
Фото: InfoResist

Община храма св. Георгия Победоносца пгт Ясиня Раховского района Закарпатской области перешла в Православную церковь Украины.

Об этом заявил епископ Ужгородский и Закарпатский Варсонофий.

"Община храма св. Георгия Победоносца с. Ясиня, ур. Кевелив только что покинула Хустскую епархию УПЦ МП и поддержала переход в Закарпатскую епархию ПЦУ абсолютным большинством голосов: 70 - за, 14 - против. Священник отказался от перехода и вместе с благочинным Хустской епархии оскорбляют людей-прихожан и не хотят покидать храм. Прошу всех о молитвенной поддержке", - написал он в фейсбуке.

Позже архиерей сообщил, что общине удалось отстоять свой храм.

"Священники Хустской епархии УПЦ Московского Патриархата передали ключи от церковного сооружения их законным владельцам - общине, и освободили храм! Поздравляю общину с победой!", - сообщил епископ Варсонофий.

Стоит отметить, что 27 января община другого храма поселка Ясиня вместе со священником почти единогласно перешла в Православную церковь Украины.

По состоянию на 3 февраля, 184 прихода УПЦ МП приняли решение о переходе в ПЦУ.


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