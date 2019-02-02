Суд отменил арест имущества экс-министра МВД Захарченко
В списке 20 земельных участков, три дома, квартира и два гаража в Киеве.
Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании «Фонд Административное бюро LVV» в рамках дела о незаконном обогащении и отмывании денег экс-министра МВД Виталия Захарченко. Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 30 января судьи Виталия Писанца.
Решение обжалованию не подлежит.
В реестре пока обнародовано только резолютивную часть, поэтому неизвестно, какие были доводы об отмене ареста.
По данным Госархстройинспекции, разрешения на строительство дома в селе Романкив получала лично Людмила Захарченко, жена бывшего министра.
В списке имущества, с которого суд снял арест 20 земельных участков общей площадью почти 7 га (6,9159 га), три жилых дома (в селах Доля, Романкив и в Донецке), квартира в Киеве (ул. Драгомирова, 12) и два гаража в столице.
Земельные участки расположены в Киевской области (села Романкив, Подгорцы) и в Донецкой области (Донецк и село Доля).
Напомним, что после Революции достоинства экс-министр внутренних дел выехал в РоSSию. В мае 2018 года его заметили на акции в Москве.
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