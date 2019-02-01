Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на Донбасс

Бойцы "Азова" будут нести службу вместе с 30-й отдельной мехбригадой имени князя Острожского.

Отряд Нацгвардии "Азов" вернулся на Донбасс
Боец "Азова"
Фото: azov.org.ua

Отдельный отряд специального назначения "Азов" вернулся на службу в зону проведения Операции объединенных сил - в Донецкую область.

Об этом сообщается на сайте полка "Азов".

"Учитывая то, что этой новости уже не скрыть и наши коллеги из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского приоткрыли информационную завесу, пресс-служба «Азова сообщает о том, что бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и вместе с побратимами из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС, согласно приказам высшего командования. Этот случай является уникальным, ведь впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встал на защиту Украины на «нуле», и мы гордимся, что этим подразделением является «Азов»", - говорится в сообщении.

"Позади - более трех лет титанических тренировок, десятки боевых выходов и масштабных учений, освобожденные города и поселки и полная уверенность в том, что выдающиеся битвы у «Азова» еще впереди", - добавили в пресс-службе.

Фото: azov.org.ua

Отмечается, что 2018 год был непростым для спецподразделения - во время боев на Мариупольском направлении полк потерял троих бойцов.

Однако боеспособность "Азова" находится на своем высоком уровне и мы готовы полностью продемонстрировать ее врагу. С благодарностью обращаемся к каждому украинцу, который поддерживал нас более четырех лет и поддерживает сегодня. Благодаря вам мы не остановились летом 2015-го, когда наше подразделение временно было выведено с передовой, и добросовестно готовились к началу новой страницы в нашей истории. Уверены, что впереди всех нас ждет победа, и бойцы «Азова» сделают все для ее приближения!", - говорится в сообщении.

Фото: azov.org.ua

Напомним, полк "Азов", а также батальон "Донбасс", изначально были добровольческими батальонами. Позже их приняли в состав Нацгвардии. Летом 2015 года командование АТО отвело с передовой все формирования, которые не входят в состав ВСУ.

В 2016 году Нацгвардия также вывела часть "Азова" из Мариуполя в связи с необходимостью усилить защиту Запорожской области от проникновения диверсантов.


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