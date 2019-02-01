"Киборги" подали в суд за обвинения в получении денег за поддержку Тимошенко

Иск подан против военного Алексея Гетьмана.

"?Киборги" подали в суд за обвинения в получении денег за поддержку Тимошенко
Съезд "Батькивщины" в Киеве
Фото: Макс Требухов

Представители Всеукраинского союза участников боевых действий "Побратими Украины", которые участвовали в выдвижении Юлии Тимошенко в президенты, подали судебный иск против военного, который в эфире одного из украинских телеканалов обвинил их в получении денег в обмен на поддержку политика.

Об этом сообщает INTV.

Отмечается, что иск подан против ветерана русско-украинской войны Алексея Гетьмана.

"Официально заявляем, что поддержка Юлии Тимошенко является нашим осознанным выбором. Поэтому любые безосновательные обвинения в том, что мы таким способом "поправили свое финансовое положение", особенно от наших собратьев, являются крайне обидными и порочащими гордое звание Украинского Воина", - говорится в открытом письме.

Иск об опровержении информации о якобы полученных 10 тысячах долларов подал председатель союза "Побратими Украины", защитник Донецкого аэропорта Михаил Миньо. Открытое письмо подписали еще 10 его коллег.

Миньо присутствовал на Форуме Единения в Киеве, который состоялся 22 января в рамках которого "Батькивщина" выдвинула Тимошенко в президенты. Во время своей речи Тимошенко пригласила всех военных, присутствующих в зале, и "киборгов" в том числе, на сцену.

В своих выступлениях военные, в том числе Миньо, выразили свою поддержку Юлии Тимошенко, в частности, назвали ее "единственным политическим киборгом Украины". Соответствующий фрагмент Форума доступен по ссылке.

Иск подан в Голосеевский районный суд Киева. Военные подчеркивают, что если в ближайшее время не будет опровержения, они будут требовать криминальной ответственности за распространение неправдивой информации.

"Подадим заявление, будет криминальное производство, я готов идти на допросы... Пусть доказывают свое мнение, но мы не переживаем, потому что мы солдаты честные, мы защищали свою страну", - пояснил Миньо.

Фото: intvua.com


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