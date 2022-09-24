У Чечні викрадають чоловіків, які подали на закордонний паспорт

Незважаючи на заяви голови Чечні Рамзана Кадирова про те, що мобілізації в Чечні не буде, вона все ж таки проводиться, інформує ZN.ua.

У Чечні викрадають чоловіків, які подали на закордонний паспорт
© Getty Images

У Чечні викрадають чоловіків, які подали заяву на отримання закордонного паспорта після оголошення в Росії часткової мобілізації. Про це повідомляє DW із посиланням на телеграм-канал опозиційного чеченського руху "Адат".

Повідомляється, що, як мінімум, одного з викрадених незаконно утримують на території грозненського управління МВС.

Чоловікові 2003 року народження, який подав заяву на оформлення закордонного паспорта, зателефонували і сказали з'явитися до міграційної служби нібито для уточнення даних. Чоловік зник.

Як повідомляє Адат, "кадировці" заявляють, що його мобілізують для участі у війні в Україні. При цьому чоловік має військовий квиток з категорією "В", ніколи не служив і не закінчував вуз з військовою кафедрою.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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