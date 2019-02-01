Могерини о планах Украины вступить в ЕС: Я не комментирую то, что будет в 2024 году

"10 или даже пять лет назад многое в нынешних отношениях ЕС и Украины, было трудно представить".

?Могерини о планах Украины вступить в ЕС: Я не комментирую то, что будет в 2024 году
Фредерика Могерини
Фото: 24tv.ua

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отказалась прокомментировать слова президента Украины Петра Порошенко о том, что страна подаст заявку на членство в ЕС в 2024 году.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план "20 достижений "Восточного партнерства" до 2020 года" - вполне реальны и выполняемы. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - заявила Могерини после неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте.

По ее убеждению, блок европейских стран и Украина как член "Восточного партнерства" за последние пять лет "достигли много чего, что ранее казалось нереальным".

"10 или даже пять лет назад многое в нынешних отношениях ЕС и государств "Восточного партнерства", в частности Украины, было трудно представить. Особенно для украинцев, у которых пять лет назад был очень драматический период... Были достигнуты три цели: самое совершенное в своем роде соглашение о ЗСТ, соглашение об ассоциации, которое создало для нас рамки для регулярных постоянных обменов на политическом уровне. Наконец, визовая либерализация, которая была всегда приоритетом для украинцев, молдаван и грузин", - отметила Могерини.

Напомним, 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" Порошенко заявил, что Украина в 2024 году подаст заявку на членство в ЕС.

22 ноября прошлого года Верховная Рада проголосовала за то, чтобы прописать в Конституции курс страны на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, а также исключить из нее норму о возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.


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