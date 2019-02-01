Оба призыва в армию в 2019 году будут длиться по три месяца

Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих-срочников и сроки проведения очередных призывов.

Оба призыва в армию в 2019 году будут длиться по три месяца
Петр Порошенко
Фото: Пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году.

Об этом говорится в указе президента №22 от 30 января.

Согласно документу, из Вооруженных сил и других воинских формирований военнослужащие срочной службы, имеющие степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в апреле-мае и октябре-декабре 2019 года. Другие военнослужащие - срочники, отслужившие установленные сроки, будут увольняться в запас в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.

Призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на увольнение или отсрочку от призыва, также будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2019 года.

Кабинету министров поручено определить численность граждан, подлежащих призыву, а также объемы расходов для проведения очередных призывов в 2019 году.

Также Порошенко поручил Кабмину, Киевской и областным госадминистрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением очередных призывов. Также президент поручил профильным ведомствам обеспечить перевозку лиц, освобожденных в запас и призванных на срочную службу, с соблюдением требований безопасности и проведением расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Напомним, в 2018 году на военную службу по контракту в ВСУ приняли более 27 тыс. человек, в том числе 1700 офицеров.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Наемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - ReutersНаемники "повара Путина" прилетели в Венесуэлу защищать Мадуро, - Reuters
Партия Бессмертного получила название "Рух +380"Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
В ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для ДонбассаВ ОБСЕ рассказали подробности нового мирного плана для Донбасса
Наев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на УкраинуНаев: РФ готовится к полномасштабному наступлению на Украину
Блок рекламы


Похожие новости
Климкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазитКлимкин об отставке Аласании: подобная ситуация за два месяца до выборов - это на голову не налазит
Могерини о планах Украины вступить в ЕС: Я не комментирую то, что будет в 2024 годуМогерини о планах Украины вступить в ЕС: Я не комментирую то, что будет в 2024 году
В Киеве чиновника госпредприятия будут судить за взятку в 650 тыс. гривенВ Киеве чиновника госпредприятия будут судить за взятку в 650 тыс. гривен
Гелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 годуГелетей заявил о предотвращении 11 покушений на Порошенко в 2018 году
Высший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом годуВысший совет правосудия привлек к ответственности 170 судей в прошлом году
Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 годКабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Порошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 годуПорошенко: Украина подаст заявку на вступление в ЕС в 2024 году
Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 годУкраина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год
Лицензирование врачей начнется уже в этом году, - СупрунЛицензирование врачей начнется уже в этом году, - Супрун
Украина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSииУкраина призывает ПАСЕ принять "азовский пакет санкций" против РоSSии
Последние новости
Подгружаем последние новости