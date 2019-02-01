Германия отправит в Черное море плавбазу Werra

Размещение других кораблей Бундесвера не предусмотрено.

Германия отправит в Черное море плавбазу Werra
Фото: Bundeswehr/Arne Bensik

Военный корабль военно-морских сил Германии, плавучая база Werra, в феврале отправится в Черное море в рамках постоянной противоминной группы НАТО. Судно посетит два болгарских порта - Бургас и Варну.

Об этом сообщили "Немецкой волне" в министерстве обороны ФРГ.

Этот поход был запланирован давно. "Размещение других кораблей ВМФ Германии в Черном море не предусмотрено", - заявил представитель военного ведомства.

Напомним, 6 января 2018 года через Дарданеллы в Черное море перешел десантный корабль USS Fort McHenry американских ВМС, а 19 января - ракетный эсминец USS Donald Cook. 19 декабря в порт Одессы зашел британский разведывательный корабль HMS Echo.

9 января 2019 года глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко объявил, что к проходу в Черное море готовится группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов.

30 января Министерство обороны Украины заявило, что Германия готова направить корабли Бундесвера в Черном море.

Согласно Конвенции Монтре от 1936 года военные корабли нечерноморских стран имеют право находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.


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