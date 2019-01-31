Отца роSSийского сенатора Арашукова арестовали по делу о хищениях у "Газпрома"

Помимо Арашукова-старшего был арестован его племянник.

Отца роSSийского сенатора Арашукова арестовали по делу о хищениях у "Газпрома"
Рауль Арашуков
Фото: РИА Новости

Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, арестовали по делу о хищениях у "Газпрома" на сумму 30 млрд рублей и о создании преступной группы.

На заседании Арашуков-старший отказался признать вину, передает Русская служба Би-би-си.

Адвокаты Рауля Арашукова заявили, что на их клиента пытаются заставить признать вину. Они не уточнили, кто именно пытается это сделать.

В свою очередь следствие заявило, что опасается за жизнь и здоровье свидетелей по делу в случае, если на время расследования Арашуков останется на свободе. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователей и отправил его в СИЗО на два месяца.

Помимо Арашукова-старшего в четверг был арестован его племянник Руслан Арашуков (гендиректор компаний "Газпром газораспределение Астрахань" и "Газпром межрегионгаз Астрахань"), проходящий по тому же делу.

Также суд арестовал гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Игоря Травинова, директора филиала этой же компании в Минводах Гузера Хашукоева, а также первого заместителя гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова.

Напомним, член Совета Федерации РФ Рауф Арашуков в среду, 30 января, был задержан в ходе пленарного заседания Совета Федерации. Арашукова обвиняют в двух убийствах, а также в организации преступного сообщества.


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