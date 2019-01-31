Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSии

Речь идет об иске Украины против РоSSии от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSии
Фото: nytimes.com

Европейский суд по правам человека рассмотрит межгосударственный иск Украины против РоSSии по оккупации Крыма 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Речь идет об иске Украины против РоSSии от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.

"Европейский суд по правам человека проведет заседание 27 февраля 2019 года", - заявили в суде.

Палата Европейского суда по правам человека приняла решение о передаче четырех межгосударственных заявлений Украины против РоSSии о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в Большую палату Европейского суда.

"Руководство Украины заявляет, что РоSSийская Федерация, начиная от 13 марта 2014 года, осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым частью Украины, а также выполняет юрисдикцию относительно ситуации, которая привела ко многим нарушениям Конвенции (Европейской конвенции прав человека, - ред.)", - добавили в суде.

Напомним, 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против РоSSийской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.


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