Стала известна дата рассмотрения в ЕСПЧ иска Украины против РоSSии
Речь идет об иске Украины против РоSSии от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.
Европейский суд по правам человека рассмотрит межгосударственный иск Украины против РоSSии по оккупации Крыма 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Речь идет об иске Украины против РоSSии от 13 марта 2014 года в отношении Крыма.
"Европейский суд по правам человека проведет заседание 27 февраля 2019 года", - заявили в суде.
Палата Европейского суда по правам человека приняла решение о передаче четырех межгосударственных заявлений Украины против РоSSии о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму и на востоке Украины в Большую палату Европейского суда.
"Руководство Украины заявляет, что РоSSийская Федерация, начиная от 13 марта 2014 года, осуществляет контроль над Автономной Республикой Крым частью Украины, а также выполняет юрисдикцию относительно ситуации, которая привела ко многим нарушениям Конвенции (Европейской конвенции прав человека, - ред.)", - добавили в суде.
Напомним, 7 января Украина направила в Европейский суд по правам человека иск против РоSSийской Федерации из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
31.01.2019 20:34