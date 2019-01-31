Священник УПЦ МП отказывается передавать ключи от церкви в с.Радошивка общине, которая решила перейти в ПЦУ
В ответ жители громады повесили свой замок.
Священник УПЦ МП отказывается передавать общине, которая решила перейти в Православную церковь Украины, ключи от церкви и уставные документы.
Об этом говорится на странице села в Фейсбук.
«Несмотря на то, что прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы в с.Радошивка решили (16 января) перейти к «Православной церкви Украины», а также несмотря на удовлетворение этой просьбы (21 января) архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором о переходе в единую Поместную Церковь, священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины. 31 января он демонстративно отказался вернуть людям ключи от их церкви и учредительные документы», - говорится в сообщении на сайте.
В ответ люди были вынуждены опечатать двери и повесить дополнительно еще один, свой, замок.
«Присутствующая на месте полиция вмешиваться не стала», - говорится на странице.
Как сообщалось, 16 января община села Радошивка Шумского района в Тернопольской области на своем собрании абсолютным большинством голосов решила присоединиться к Православной церкви Украины.
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Политика
31.01.2019 20:34