Боевики на Донбассе обстреляли Пески и Кряковку

Сегодня в течение дня пророSSийские боевики на Донбассе совершили два обстрела позиций украинских военных. Потерь со стороны объединенных сил нет, сообщает пресс-центр ООС.

Во время одного из обстрелов боевики применили запрещенное оружие - минометы калибра 82 мм вблизи поселка Кряковка. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и БМП-2 боевики применили при обстреле в районе Песков.

Украинские военные подавляли вражеский огонь дежурными огневыми средствами.

Напомним, накануне в зоне ООС было зафиксировано семь обстрелов, украинские военные не пострадали.