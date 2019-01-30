Киевский суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета

Во время судебных разбирательств Минздрав не сможет назначить ректора.

Киевский суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун
Фото: Facebook/Ульяна Супрун

Окружной административный суд города Киева остановил действие распоряжения Кабинета министров "О создании Национального Одесского медицинского университета". Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке..

"Пока суд будет рассматривать заявление, реорганизация будет прекращена. Законно назначить исполняющего обязанности теперь невозможно, а, следовательно, заведением будут продолжать руководить Запорожан и его приспешники", - написала Супрун.

Сейчас Минздрав Украины возвращает без рассмотрения все документы, подписанные неуполномоченными министерством лицами. В ведомстве предупредили, что это ставит под угрозу срыва учебный процесс для более 7 тыс. студентов и 2,3 работников.

Напомним, ранее Супрун заявила, что бывшие ректоры университетов Екатерина Амосова (НМУ) и Валерий Запорожан (Одесский медуниверситет) были уволены за нарушения и невыполнение условий своих контрактов. Кроме того, она добавила, что для и.о. ректоров указанных вузов, которые были назначены Минздравом, создавались "максимальные препятствия" в доступе к рабочему месту, документации и т. д.

Ранее Кабинет министров Украины одобрил слияние Одесского национального медуниверситета и Крымского государственного медуниверситета имени Георгиевского. Студенты, которые учились в Одесском медуниверситете и Крымском медуниверситете, продолжат обучение в новосозданном ВУЗе. Причины такого решения не озвучивались.


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