Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год

В правительстве заявили, что это совершенно новый по формату документ.

Кабинет министров 30 января утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год и одобрил соответствующий проект указа президента для внесения на подпись главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что это совершенно новый по формату документ по сравнению с программами прошлых лет.

"Этот документ мы с вами принимаем в совершенно ином виде, чем мы это делали на протяжении многих лет, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Наконец-то он стратегический и системный. Мы в течение нескольких лет совершенствовали его структуру и содержание и наконец вышли на совершенно новый формат, который построен по логической цепи, где есть наши стратегические цели, есть конкретные задачи на конкретный год для достижения этих целей", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, впервые программа построена таким образом, что в нее не попали формалистические и лишние задачи и мероприятия.

"Мы впервые вводим показатели эффективности - индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сближаться с Североатлантическим альянсом и выполнять те задачи, которые необходимы для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки нашего членства в НАТО, как это уже предусмотрено украинским законодательством и, надеюсь, будет предусмотрено украинской Конституцией", - сказала вице-премьер.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

Североатлантический договор предусматривает необходимость согласия всех членов НАТО на вступление в альянс новой страны.