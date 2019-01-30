Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год

В правительстве заявили, что это совершенно новый по формату документ.

Кабмин утвердил программу "Украина - НАТО" на 2019 год
Фото: euromaidanpress.com

Кабинет министров 30 января утвердил годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина-НАТО на 2019 год и одобрил соответствующий проект указа президента для внесения на подпись главы государства.

Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что это совершенно новый по формату документ по сравнению с программами прошлых лет.

"Этот документ мы с вами принимаем в совершенно ином виде, чем мы это делали на протяжении многих лет, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Наконец-то он стратегический и системный. Мы в течение нескольких лет совершенствовали его структуру и содержание и наконец вышли на совершенно новый формат, который построен по логической цепи, где есть наши стратегические цели, есть конкретные задачи на конкретный год для достижения этих целей", - пояснила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, впервые программа построена таким образом, что в нее не попали формалистические и лишние задачи и мероприятия.

"Мы впервые вводим показатели эффективности - индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сближаться с Североатлантическим альянсом и выполнять те задачи, которые необходимы для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки нашего членства в НАТО, как это уже предусмотрено украинским законодательством и, надеюсь, будет предусмотрено украинской Конституцией", - сказала вице-премьер.

Напомним, весной 2018 года НАТО признало стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации. Президент Петр Порошенко после этого заявил, что следующая цель Украины - План действий по членству (ПДЧ).

Украина хотела получить План действий по членству в НАТО еще в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте, но это решение заблокировали Германия и Франция.

Североатлантический договор предусматривает необходимость согласия всех членов НАТО на вступление в альянс новой страны.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войныСуд признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении войны
Экс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угрозЭкс-адвокат Трампа отказался выступать перед Конгрессом из-за угроз
Возле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхожденииВозле мавзолея Роксоланы убрали текст о ее "русском" происхождении
ОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской областиОБСЕ зафиксировала шесть самоходных гаубиц у оккупированного поселка в Луганской области
Лукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSиейЛукашенко решил, что Украина и Беларусь обречены быть вместе с РоSSией
Блок рекламы


Похожие новости
В Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовствуВ Евросоюзе утвердили 10-дневный отпуск по отцовству
Украина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 годУкраина и Беларусь утвердили план демаркации границы на 2019 год
Кабмин отказался продлить контракт с правлением "Нафтогаза" с нынешними зарплатамиКабмин отказался продлить контракт с правлением "Нафтогаза" с нынешними зарплатами
РоSSия отказалась платить взносы в Совет Европы в 2019 годуРоSSия отказалась платить взносы в Совет Европы в 2019 году
Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2019 годуКабмин утвердил перенос рабочих дней в 2019 году
В ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборовВ ЦИК утвердили смету президентских и парламентских выборов
В 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - ГопкоВ 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - Гопко
Кабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевиденияКабмин уволил гендиректора Концерна радиосвязи и телевидения
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 годаГройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 года
Порошенко сообщил основные параметры гособоронзаказа на 2019 годПорошенко сообщил основные параметры гособоронзаказа на 2019 год
Последние новости
Подгружаем последние новости