Сенат США утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине

Американского посла в Украине не было с мая 2019 года.

Сенат США утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине
© U.S. Embassy Slovakia/facebook

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине. Назначение было подтверждено голосовым голосованием в среду вечером.

Ранее ее кандидатуру одобрил Комитет Сената США по международным отношениям.

В среду американское посольство в Киеве заявило об официальном возобновлении работы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что были приняты «дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев».

Посольство США в Украине не имеет подтвержденного посла после того, как в мае 2019 тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович под давлением бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и других. С этого времени посольством США в Украине руководили временные поверенные в делах – Кристина Квин и Уильям Тейлор.

Бриджит Бринк является сотрудником Госдепартамента США с 1996 года, с 2019 года была послом США в Словакии, а ранее занимала должности заместителя глав миссий в Узбекистане и Грузии.


Ирина Знась, ZN.ua

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