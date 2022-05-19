Сенат США утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине

Сенат Соединенных Штатов Америки утвердил Бриджит Бринк послом США в Украине. Назначение было подтверждено голосовым голосованием в среду вечером.

Ранее ее кандидатуру одобрил Комитет Сената США по международным отношениям.

В среду американское посольство в Киеве заявило об официальном возобновлении работы. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что были приняты «дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев ».

Посольство США в Украине не имеет подтвержденного посла после того, как в мае 2019 тогдашний президент Дональд Трамп отозвал Мари Йованович под давлением бывшего адвоката Трампа Руди Джулиани и других. С этого времени посольством США в Украине руководили временные поверенные в делах – Кристина Квин и Уильям Тейлор.