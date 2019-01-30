Боевики пользуются буржуйками, которые оставили в ДАП "киборги"

Волонтерская помощь оказалась в руках роSSийских наемников.

Боевики "ДНР" на территории Донецкого аэропорта пользуются буржуйками, которые оставили там украинские "киборги".

Об этом сообщил волонтерский фонд "Вернись живым" со ссылкой на видео сепаратистов.

"Подлые, низкие и гнилые. Просто сейчас на территории оккупированного Донецкого аэропорта боевики используют буржуйки, которые во время ожесточенных боев киборгам передавали волонтеры. Один из представителей батальона оккупантов «Спарта» вызывающе демонстрирует металлическую печь с украинским гербом и надписью «Волонтерская помощь»", - говорится в фейсбуке фонда.

Напомним, ранее на позициях боевиков заметили листовки о "девушках-агентах", которые похищают наемников "ДНР".


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