Боевики пользуются буржуйками, которые оставили в ДАП "киборги"
Волонтерская помощь оказалась в руках роSSийских наемников.
Боевики "ДНР" на территории Донецкого аэропорта пользуются буржуйками, которые оставили там украинские "киборги".
Об этом сообщил волонтерский фонд "Вернись живым" со ссылкой на видео сепаратистов.
"Подлые, низкие и гнилые. Просто сейчас на территории оккупированного Донецкого аэропорта боевики используют буржуйки, которые во время ожесточенных боев киборгам передавали волонтеры. Один из представителей батальона оккупантов «Спарта» вызывающе демонстрирует металлическую печь с украинским гербом и надписью «Волонтерская помощь»", - говорится в фейсбуке фонда.
Напомним, ранее на позициях боевиков заметили листовки о "девушках-агентах", которые похищают наемников "ДНР".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.