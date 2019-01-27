Министр иностранных дел Чехии рассказал, зачем едет на Донбасс

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек планирует лично оценить ситуацию на Донбассе и последствия блокады Азовского моря. Об этом он заявил сегодня в интервью "Укринформу".

"Я с нетерпением жду посещения города и порта Мариуполь и линии соприкосновения. Мое намерение состоит в том, чтобы получить непосредственное представление о жизни населения в восточной Украине, а также последствиях фактической блокады Азовского моря и порта Мариуполь", - сказал министр.

На восток руководитель внешнеполитического ведомства Чехии отправится вместе с украинским коллегой Павлом Климкиным во вторник.

Завтра, 28 января, министры проведут переговоры в Киеве . Кроме того, в столице запланированы встречи Петршичека и его делегации с представителями гражданского общества Украины и с чешским бизнес-сообществом.

Это первый визит Петршичека в Украину.