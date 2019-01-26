Партия Бессмертного получила название "Рух +380"

Политическая сила собирает подписи для регистрации в Минюсте.

Партия Бессмертного получила название "Рух +380"
Фото: /bezsmertnyi.org

Анонсированная политиком Романом Бессмертным партия получила название «Рух +380». Соответствующее решение было принято 26 января в Киеве на Учредительном собрании политической силы. Председателем партии избран Роман Бессмертный, его заместителем стал политик Виктор Матчук.

По словам Бессмертного, главная задача новой политической силы - возродить политику и политиков, а избавиться от «шоуменов, воров и лжецов».

«+380 - это международный код Украины. Где бы ни были украинцы - в Польше, Италии, Португалии, США - они набирают именно эти цифры. Они греют нашу душу, они соединяют нас с родной землей, потому что Украина должна быть там, где украинцы. Для меня +380 - это код Великой Украины», - сказал председательствующий на собрании политик Виктор Матчук, представляя название партии.

Бессмертный также рассказал, что после того, как он месяц назад обнародовал Манифест «О будущем», ему сразу поступило четыре предложения о продаже документов уже действующих партий. Впрочем он убежден, что партия новейшего образца должна строиться с чистого листа.

«Организационные структуры нынешних политических партий позволяют продавать уставные документы и мертвые души. Мы изначально отказались от этого. Нам надо пройти всю дорогу, которую требует закон «О политических партиях Украины». Почувствовать, как люди реагируют на это, как поддерживают наши идеи», - подчеркнул он.

Учредительное собрание утвердило устав и программу партии, в основе которой будет неоконсервативная идеология. Заявлено, что новая политическая сила будет отстаивать такие ценности как "Свобода, Человек и Труд".

«Рух +380» также объявил о начале сбора подписей в поддержку создания политической силы. Напомним, что для регистрации закон «О политических партиях в Украине» требует собрать 10 000 подписей.

После регистрации партии в Минюсте будет разработан логотип и символика партии.

На Учредительном собрании присутствовали 749 человек, среди которых в голосовании участвовали 516. Остальные присутствующие были в статусе гостей.

Напомним, Роман Бессмертный также заявил о планах баллотироваться на выборах президента Украины еще в мае прошлого года.


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