"Вагнеровцы" вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они проводили миссии.

Из РоSSии в Венесуэлу для поддержки режима президента Николаса Мадуро направились бойцы частной военной компании, сообщает Reuters.

Вероятно, речь идет о частной военной компании Вагнера ("ЧВК Вагнера"), об участии которой в конфликтах в Сирии и Украине ранее сообщали СМИ .

По данным агентства, бойцы частной военной кампании сначала прибыли чартерными рейсами на Кубу, после чего отправились в Венесуэлу. Источник Reuters подчеркивает, что наемники вылетели не из Москвы, а из третьих стран, где они проводили миссии.

Сообщается, что число вооруженных людей из РоSSии может составлять около 400. Другие собеседники агентства, в свою очередь, говорят о меньшем количестве наемников.

В Кремле отказались комментировать это сообщение. Пресс-секретарь президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что у него нет такой информации.

Напомним, Мадуро выиграл президентские выборы в мае 2018 года, набрав около 70% голосов. Таким образом, политик обеспечил себе пребывание на посту президента до 2025 года. Не признав его победу, ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы

23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, а ранее парламент признал переизбрание Мадуро неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

К настоящему моменту Гуаидо поддержали США , Канада, Бразилия , Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама и Украина.

В августе прошлого года Мадуро призвал РоSSию и Ватикан "помочь отразить военную угрозу со стороны США " и заявил, что вскоре поедет в Москву, чтобы встретится с Путиным. Накануне сын Мадуро пригрозил "захватить Белый дом".

В декабре Мадуро посетил РФ , как сообщалось, "для укрепления уз дружбы между братскими странами".

Накануне президент РоSSийской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заявил, что "обострение внутриполитического кризиса в стране было спровоцировано извне".

Напомним, что ЧВК Вагнера связывают с так называемым «поваром Путина» Евгением Пригожиным, который также владеет одним из крупнейших медиа-холдингов РоSSии, возникшим на базе «фабрики троллей».