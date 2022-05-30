Илья Пономарёв о своём заявлении защищать Киев с оружием в руках: «Я соврал. Не с автоматом в итоге, а с пулемётом»

Илья Пономарёв о своём заявлении защищать Киев с оружием в руках: «Я соврал. Не с автоматом в итоге, а с пулемётом»

РоSSийский оппозиционный политик, гражданин Украины Илья Пономарёв прокомментировал свое заявления, что он с автоматом в руках пойдет защищать Киев, если вооруженные силы россии нападут.

Новое заявления политика прозвучало в программе Валерия Савчука на YouTube-канале «Разные люди».

«Да, я много кому сказал. Я соврал. Не с автоматом в итоге, а с пулемётом (смеётся, - ред.), но в основном я так и сделал», - прокомментировал свое заявление Илья Пономарёв.

На вопрос ведущего, пришлось ли пострелять, политик ответил, что пострелять не пришлось. Автор проекта Валерий Савчук тогда спросил: «А вот если в прицеле пулемёта оказался роSSийский солдат, нажал бы на крючок?».

«Нажал бы», - без доли сомнения и обдумывания резко ответил Илья Пономарёв. Далее он решил пояснить свою позицию.

«Я об этом говорил много раз. Меня об этом спрашивали особенно западные средства массовой информации. Я им объясняю простую вещь. Смотрите вот. Вторая мировая война – борьба с немецко-фашистскими захватчиками. Что первично, что они немцы, или что они фашисты? Меня в школе учили, что первично то, что они фашисты. То, что они оказались немцами, – это вторично», - заявил Илья Пономарёв.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путинаРоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, сколько реально россиян поддерживают путина
В Киеве ветер "декоммунизировал" мемориальные таблички, фотоВ Киеве ветер "декоммунизировал" мемориальные таблички, фото
В Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицуВ Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицу
Около позиций войск РФ в Киевской области нашли тело замученного оккупантами мужчины — полицияОколо позиций войск РФ в Киевской области нашли тело замученного оккупантами мужчины — полиция
Более 80% украинцев хотят владеть огнестрельным оружием — опрос "Дії"Более 80% украинцев хотят владеть огнестрельным оружием — опрос "Дії"
Оккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фотоОккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фото
"Лукашенко разыгрывает комедию": военный эксперт объяснил перспективы нового наступления на Киев"Лукашенко разыгрывает комедию": военный эксперт объяснил перспективы нового наступления на Киев
Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."
"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий
Бухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под КиевомБухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости