Мобілізація у "справі": у РФ з військової частини втік озброєний автоматом військовий

У Росії днями оголосили мобілізацію населення на повномасштабну війну проти України, через що військовозобов'язані росіяни почали штурумати кордони, а ті, хто вже опинився у військових частинах, - дезертувати, інформує Апостроф .

Про одного із російських окупантів-втікачів повідомили в росЗМІ.

23 вересня в Бєлгородській області з військової частини втік озброєний автоматом військовослужбовець, москвич Віктор Перекіпський. Спочатку він їхав КАМАЗом, а потім пересів у викрадений ВАЗ 2107 і поїхав у бік Курської області.

Як стало відомо, цей чоловік підписав контракт зі Збройними силами країни-агресора РФ місяць тому, але як тільки він зрозумів, що всі обіцянки про космічні виплати та інші "переваги служби за контрактом" це лише спосіб заманити його на повномасштабну війну, вирішив тікати, оскільки розірвати контракт за чинним російським законодавством неможливо.

Російським силовикам вдалося впіймати дезертира вже в Курській області, де він покинув попереднє авто й пересів на "сімку".