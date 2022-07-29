На одну людину з автоматом потрібно щонайменше людей 12, які забезпечують її, - економіст Юрій Гаврилечко

На одну людину з автоматом потрібно щонайменше людей 12, які забезпечують її, - економіст Юрій Гаврилечко

Економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів, що «кожна людина – воїн» – це старий принцип, зараз же, з огляду на технологічний розвиток, на одного воїна працює 12 звичайних громадян.

Про це він розповів на каналі Павла Себастьяновича.

«На одну людину з автоматом потрібно щонайменше людей 12, які забезпечують її всім, що їй потрібно для ведення бойових дій», - зазначив Юрій Гаврилечко.

Як зазначив економіст, сучасний принцип оборони держави передбачає те, що солдат – це спеціально підготовлена ??окрема людина.

«У Стародавній Греції було простіше: там кожен громадянин полісу мав самостійно забезпечити себе озброєнням та виставити себе на захист міста-держави», - наголосив Юрій Гаврилечко.

На думку експерта, після кожного подальшого ускладнення збройових технологій стало очевидним, що військова справа – це саме професія і цим мають займатися ті люди, які цьому навчалися. За його словами, лише стара модель оборони держав передбачала, що кожна людина є воїном.


user, politeka.net





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