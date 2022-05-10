Украинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиацией

Если роSSийских военных не остановить сейчас во время войны в Украине, они повторят свои зверства, совершенные в Буче, Бородянке и других городах, во всех государствах, до которых смогут дотянуться.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении к власти и народу Словакии. Он поблагодарил за всю помощь, которую Словакия предоставила Украине.

"Ваша решительность доказывает, что свобода без силы – просто бред, и не больше. Было бы хорошо, если бы другие государства научились этому у вас", – отметил он.

Президент подчеркнул, что РоSSия пошла войной фактически против всей объединенной Европы только начав с Украины. Против всех, кто хочет самостоятельно выбирать, в каких союзах быть. В одной только Киевской области зафиксированы тысячи преступлений роSSийских оккупантов против мирных людей – убийства, пытки, изнасилования и мародерства. Зафиксировано, что россияне пытались уничтожить все, что не только связано с украинской национальной идеей, но и просто культурой. Оккупанты громили даже школы.

"Мы в эпицентре противостояния двух идей. Европейской демократической идеи, что жизнь и свобода каждого человека имеют значение, и жестокой тиранической идеи, что имеет значение только человек, который может покорять других людей", – заявил президент.

Для остановки РоSSии, по мнению главы государства, есть три аспекта.

"Первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии – оружие. Украинцы всегда будут помнить, как Словакия в решающее время предоставила то, что действительно нам помогло. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество, в частности в вопросе об авиации, самолетах и вертолетах", – добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что украинскую землю сейчас есть кому защищать, а в небе мы нуждаемся в большей поддержке.

"Второй инструмент – санкции против РоSSии. Вместе с нашей армией, санкции создают для европейской идеи действительно надежную защиту. Сейчас Европейский Союз согласовывает уже шестой санкционный пакет против РФ . И это нужный пакет, включая те энергетические ограничения, которые предусматриваются", – подчеркнул. президент.

Зеленский заметил, что Украина понимает сложность отказа от роSSийской нефти от Словакии. Однако он напомнил, как россияне предлагали нам дешевый газ и выгодные условия. Еще недавно Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для Газпрома, а в итоге это привело к тому, что мы не просто зависели от газа РФ , но и от ее роSSийских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия снабжения завершались газовыми войнами и кабальными условиями.

"Мы первыми увидели, как РоSSия нарушает соглашения, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как РоSSия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы держать государство рядом с собой. РоSSийский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по нашим мирным городам. А газ РоSSия пытается использовать сейчас, чтобы подчинять весь Европейский континент", – подчеркнул Зеленский.

Третьим аспектом президент назвал будущее Европейского Союза. Для еще большего объединения ЕС президент призвал прямо сейчас в условиях войны предоставить Украине реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз.