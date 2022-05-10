Украинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиацией
Глава государства выступил перед словацкими политиками.
Если роSSийских военных не остановить сейчас во время войны в Украине, они повторят свои зверства, совершенные в Буче, Бородянке и других городах, во всех государствах, до которых смогут дотянуться.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в обращении к власти и народу Словакии. Он поблагодарил за всю помощь, которую Словакия предоставила Украине.
"Ваша решительность доказывает, что свобода без силы – просто бред, и не больше. Было бы хорошо, если бы другие государства научились этому у вас", – отметил он.
Президент подчеркнул, что РоSSия пошла войной фактически против всей объединенной Европы только начав с Украины. Против всех, кто хочет самостоятельно выбирать, в каких союзах быть. В одной только Киевской области зафиксированы тысячи преступлений роSSийских оккупантов против мирных людей – убийства, пытки, изнасилования и мародерства. Зафиксировано, что россияне пытались уничтожить все, что не только связано с украинской национальной идеей, но и просто культурой. Оккупанты громили даже школы.
"Мы в эпицентре противостояния двух идей. Европейской демократической идеи, что жизнь и свобода каждого человека имеют значение, и жестокой тиранической идеи, что имеет значение только человек, который может покорять других людей", – заявил президент.
Для остановки РоSSии, по мнению главы государства, есть три аспекта.
"Первый и главный инструмент, чтобы победить в этом противостоянии – оружие. Украинцы всегда будут помнить, как Словакия в решающее время предоставила то, что действительно нам помогло. И есть потенциал, чтобы продолжить это сотрудничество, в частности в вопросе об авиации, самолетах и вертолетах", – добавил президент.
Зеленский подчеркнул, что украинскую землю сейчас есть кому защищать, а в небе мы нуждаемся в большей поддержке.
"Второй инструмент – санкции против РоSSии. Вместе с нашей армией, санкции создают для европейской идеи действительно надежную защиту. Сейчас Европейский Союз согласовывает уже шестой санкционный пакет против РФ. И это нужный пакет, включая те энергетические ограничения, которые предусматриваются", – подчеркнул. президент.
Зеленский заметил, что Украина понимает сложность отказа от роSSийской нефти от Словакии. Однако он напомнил, как россияне предлагали нам дешевый газ и выгодные условия. Еще недавно Украина была одним из крупнейших направлений сбыта для Газпрома, а в итоге это привело к тому, что мы не просто зависели от газа РФ, но и от ее роSSийских политических решений. И любые попытки перейти хотя бы на рыночные условия снабжения завершались газовыми войнами и кабальными условиями.
"Мы первыми увидели, как РоSSия нарушает соглашения, когда они просто перестают ей нравиться. Увидели, как РоSSия превращает коммерческие связи в цепь, чтобы держать государство рядом с собой. РоSSийский Черноморский флот был использован при захвате Крыма. А сейчас блокирует море для нас и бьет ракетами по нашим мирным городам. А газ РоSSия пытается использовать сейчас, чтобы подчинять весь Европейский континент", – подчеркнул Зеленский.
Третьим аспектом президент назвал будущее Европейского Союза. Для еще большего объединения ЕС президент призвал прямо сейчас в условиях войны предоставить Украине реальную возможность ускоренно двигаться в Европейский Союз.
Напомним, Польша выразила готовность охранять словацкое воздушное пространство, если страна перестанет использовать советские истребители МиГ-29. В начале апреля Словакия заявляла, что рассмотрит возможность предоставления Украине самолетов для защиты от вторжения роSSийских сил. Но для этого ему нужно организовать оборону своего воздушного пространства. Словакия после полномасштабного вторжения РоSSии значительно помогла Украине с ПВО, предоставив свои С-300.