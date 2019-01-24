Украина поддержала позицию Хуана Гуайдо в Венесуэле

Украина поддержала объявившего себя Президентом председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Украина поддержала позицию Хуана Гуайдо в Венесуэле
Фото: пресс-служба президента

"Отвечать силой на требования мирных протестующих - это более короткий путь для властей утратить свою легитимность. Мы делаем ставку на Национальное собрание и мудрость его президента Хуана Гуайдо для выхода из политического кризиса", - написал Климкин.

Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pac?ficos es una via m?s corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.
Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabidur?a de su Presidente Juan Guiaid? por una salida de la crisis pol?tica #VenezuelaLibre

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 січня 2019 р.

Ранее оппозиционные требования новых выборов в Венесуэле поддержал Европейский Союз.

Напомним, новая волна протестов в Венесуэле началась в понедельник, 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в столице, Каракасе. Власти страны сообщили об аресте десятков человек по делу о попытке восстания. Одним из главных инициаторов протестных акций стал Хуан Гуаидо. Он занял пост главы Национальной ассамблеи в начале января и активно призывает к отстранению от власти нынешнего президента Николаса Мадуро.

В среду Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.

В поддержку Мадуро высказываются Мексика, Куба, Боливия и Турция.


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