У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой

Геращенко назвала ведущую "РоSSии 1" прошмандовкой.

У украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которая работает на "РоSSию 1".

Инцидент произошел после принятия ПАСЕ резолюции, в которой захваченные Россией украинские моряки были признаны военнопленными и содержится требование немедленного освобождения, пишет "Укринформ".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко начала зачитывать на русском языке обращение к семьям роSSийских военнослужащих и других роSSийских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины, но были захвачены, в настоящее время содержатся на украинской территории и включены в списки для обмена на украинских военнопленных и политических заложников в РоSSии.

"Украинская сторона обращалась к РоSSии с просьбой - заберите своих, отдайте наших", - отметила первый вице-спикер.

В этой время Скабеева решила вмешаться в общение Геращенко с украинскими журналистами. Это вызвало возмущение со стороны некоторых представителей СМИ , а также народного депутата Борислава Березы, который физически "прикрыл" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" роSSийского государственного телеканала.

Призвать к порядку роSSийскую пропагандистку также пытались работники пресс-службы СЕ.

"Я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиян с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз. РоSSийская пропагандистка была в ярости. Я - спокойная, у меня после Минска на таких прошмандовок нулевая толерантность и спокойная реакция", - прокомментировала инцидент Ирина Геращенко в фейсбуке.