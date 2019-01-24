У украинской делегации в ПАСЕ произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Скабеевой
Геращенко назвала ведущую "РоSSии 1" прошмандовкой.
У украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы произошел конфликт с роSSийской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, которая работает на "РоSSию 1".
Инцидент произошел после принятия ПАСЕ резолюции, в которой захваченные Россией украинские моряки были признаны военнопленными и содержится требование немедленного освобождения, пишет "Укринформ".
Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко начала зачитывать на русском языке обращение к семьям роSSийских военнослужащих и других роSSийских граждан, которые принимали участие в боевых действиях против Украины, но были захвачены, в настоящее время содержатся на украинской территории и включены в списки для обмена на украинских военнопленных и политических заложников в РоSSии.
"Украинская сторона обращалась к РоSSии с просьбой - заберите своих, отдайте наших", - отметила первый вице-спикер.
В этой время Скабеева решила вмешаться в общение Геращенко с украинскими журналистами. Это вызвало возмущение со стороны некоторых представителей СМИ, а также народного депутата Борислава Березы, который физически "прикрыл" коллегу по парламенту и заблокировал доступ к Геращенко представителей "группы поддержки" роSSийского государственного телеканала.
Призвать к порядку роSSийскую пропагандистку также пытались работники пресс-службы СЕ.
"Я сделала все возможное, чтобы донести информацию, что РФ не забирает своих 25 граждан, осужденных в Украине и не дает никакого ответа на все наши предложения по обмену. Я обратилась к семьям россиян с призывом давить на Путина. Я зачитала все фамилии 10 раз. РоSSийская пропагандистка была в ярости. Я - спокойная, у меня после Минска на таких прошмандовок нулевая толерантность и спокойная реакция", - прокомментировала инцидент Ирина Геращенко в фейсбуке.
Напомним, что во время осенней сессии ПАСЕ Скабеева тоже охотилась за каждым членом украинской делегации, вламывалась в помещение украинского представительства, пытаясь взять интервью и спровоцировать скандал. Под конец дня делегация даже демонстративно спела гимн Украины, заглушая монолог роSSийской ведущей.
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Политика
24.01.2019 14:02