Советник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставку

Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года.

Советник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставку
Весс Митчелл
Фото: 112.ua

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл уходит в отставку. С 15 февраля обязанности помощника будет временно исполнять его заместительница Элизабет Миллард.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Роберт Палладино.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы Управления по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Палладино в Twitter.

Глава Госдепартамента Майк Помпео, комментируя отставку Митчелла, поблагодарил его за работу и пожелал успехов.

"Весс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил командой, отвечающей за отношения с Европой. Я желаю ему, его супруге Элизабет и двум их детям большого счастья", - написал госсекретарь на своей странице в Twitter.

Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он, в частности, отвечал за отношения с Россией и Украиной.

По подсчетам журналистов, за два года президентства Трампа его администрацию покинули около 30 человек.

В декабре в отставку ушел руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, перед этим свой пост покинул генпрокурор Джефф Сешнс.

Также на фоне решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии о своей отставке объявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Его место в Пентагоне временно занял заместитель министра обороны Патрик Шанахан.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле КрымаРоSSия развернула ракетные комплексы "Искандер" возле Крыма
ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"ПророSSийский агент из Одессы отказался взрывать нефтепровод "Одесса-Броды"
Украина может получить $160 млн, конфискованных у ЛазаренкоУкраина может получить $160 млн, конфискованных у Лазаренко
Зеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесеЗеленский прокомментировал расследование о его роSSийском бизнесе
CNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВОCNBC: РоSSия успешно испытала новую систему ПВО
Блок рекламы


Похожие новости
Израиль впервые за 47 лет восстанавливает дипотношения с ЧадомИзраиль впервые за 47 лет восстанавливает дипотношения с Чадом
МИД не видит возможности прекратить дипотношения с РФМИД не видит возможности прекратить дипотношения с РФ
Помпео договорился о расширении авиабазы США в КатареПомпео договорился о расширении авиабазы США в Катаре
Советника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутатаСоветника Семенихина задержали за взрыв гранаты во дворе конотопского депутата
Порошенко опроверг роSSийские заявления о подкупе Украиной ВарфоломеяПорошенко опроверг роSSийские заявления о подкупе Украиной Варфоломея
В ОБСЕ опасаются эскалации конфликта между Украиной и РоSSиейВ ОБСЕ опасаются эскалации конфликта между Украиной и РоSSией
Порошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника ПрезидентаПорошенко уволил нардепа Богомолец с должности внештатного советника Президента
Жебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУЖебривский подал в отставку с должности аудитора НАБУ
Начальник ГРУ РоSSии Сергун умер в Ливане, - бывший советник ТрампаНачальник ГРУ РоSSии Сергун умер в Ливане, - бывший советник Трампа
У здания ФСБ в Москве задержали участников акции против войны с УкраинойУ здания ФСБ в Москве задержали участников акции против войны с Украиной
Последние новости
Подгружаем последние новости