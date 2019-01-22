Советник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставку

Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года.

Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл уходит в отставку. С 15 февраля обязанности помощника будет временно исполнять его заместительница Элизабет Миллард.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Роберт Палладино.

"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы Управления по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Палладино в Twitter .

Глава Госдепартамента Майк Помпео, комментируя отставку Митчелла, поблагодарил его за работу и пожелал успехов.

"Весс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил командой, отвечающей за отношения с Европой. Я желаю ему, его супруге Элизабет и двум их детям большого счастья", - написал госсекретарь на своей странице в Twitter .

Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он, в частности, отвечал за отношения с Россией и Украиной.

По подсчетам журналистов, за два года президентства Трампа его администрацию покинули около 30 человек.

В декабре в отставку ушел руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, перед этим свой пост покинул генпрокурор Джефф Сешнс.