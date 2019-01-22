Советник Помпео, отвечавший за отношения с Украиной, уходит в отставку
Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года.
Помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Аарон Весс Митчелл уходит в отставку. С 15 февраля обязанности помощника будет временно исполнять его заместительница Элизабет Миллард.
Об этом сообщил представитель Госдепа США Роберт Палладино.
"Помощник госсекретаря Митчелл уходит с поста главы Управления по европейским и евразийским делам с 15 февраля 2019 года. Первый заместитель помощника госсекретаря Элизабет Миллард будет исполнять обязанности помощника госсекретаря", - написал Палладино в Twitter.
Глава Госдепартамента Майк Помпео, комментируя отставку Митчелла, поблагодарил его за работу и пожелал успехов.
"Весс проделал громадную работу на посту помощника госсекретаря. Я ценил его советы и мудрость, когда он руководил командой, отвечающей за отношения с Европой. Я желаю ему, его супруге Элизабет и двум их детям большого счастья", - написал госсекретарь на своей странице в Twitter.
Митчелл занимал пост главы Управления по европейским и евразийским делам Госдепа США с сентября 2017 года. В этой должности он, в частности, отвечал за отношения с Россией и Украиной.
По подсчетам журналистов, за два года президентства Трампа его администрацию покинули около 30 человек.
В декабре в отставку ушел руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, перед этим свой пост покинул генпрокурор Джефф Сешнс.
Также на фоне решения президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии о своей отставке объявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Его место в Пентагоне временно занял заместитель министра обороны Патрик Шанахан.
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22.01.2019 21:58